الجزائر تطرح مناقصة لشراء 240 ألف طن من الذرة

قال متعاملون أوروبيون اليوم الثلاثاء إن الديوان الوطني الجزائري لتغذية الأنعام وتربية الدواجن طرح مناقصة عالمية لشراء ما يصل إلى 240 ألف طن من ذرة العلف من الأرجنتين أو البرازيل فقط.

وأضافوا أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر تشرين الثاني.

وذكر متعاملون أن الإعلان الجديد يشير إلى أن الجزائر لم تقم بأي عملية شراء كبيرة في مناقصتها السابقة لشراء 240 ألف طن من الذرة والتي أغلقت يوم الجمعة، رغم احتمالية إتمام بعض الصفقات.

وتطلب المناقصة الجديدة شحن الذرة في الفترة من الأول من ديسمبر كانون الأول إلى 15 ديسمبر كانون الأول عبر ما يصل إلى ست شحنات يتراوح وزن كل منها بين 30 و40 ألف طن.