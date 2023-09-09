الجزائر تعلن فتح المجال الجوي أمام الرحلات الإنسانية إلى المغرب

أعلنت الجزائر اليوم السبت أنها ستفتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإنسانية والطبية إلى المغرب بعد الزلزال القوي هناك.

وقطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب قبل عامين.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان حول زلزال المغرب، إنها مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية وكل إمكانياتها المادية والبشرية تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق، في حال طلب المغرب هذه المساعدة.

وكان قد نقل التلفزيون الرسمي في المغرب عن وزارة الداخلية قولها، اليوم السبت أن عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب البلاد ارتفع إلى 1037 شخصا.

وأضاف أن أكثر من 1200 شخص أصيبوا جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة ووقع في منطقة جبال الأطلس الكبير في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.