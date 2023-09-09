السبت 24 صفر 1445 ﻫ - 9 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجزائر تعلن فتح المجال الجوي أمام الرحلات الإنسانية إلى المغرب

منذ 48 دقيقة
علم الجزائر

علم الجزائر

A A A
طباعة المقال

أعلنت الجزائر اليوم السبت أنها ستفتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإنسانية والطبية إلى المغرب بعد الزلزال القوي هناك.

وقطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب قبل عامين.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان حول زلزال المغرب، إنها مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية وكل إمكانياتها المادية والبشرية تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق، في حال طلب المغرب هذه المساعدة.

وكان قد نقل التلفزيون الرسمي في المغرب عن وزارة الداخلية قولها، اليوم السبت أن عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب البلاد ارتفع إلى 1037 شخصا.

وأضاف أن أكثر من 1200 شخص أصيبوا جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة ووقع في منطقة جبال الأطلس الكبير في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

 

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم أمريكا والسعودية
مذكرة تفاهم لتأسيس ممرات عبور خضراء عابرة للقارات
علم أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تعلق على إعلان مجموعة الـ20 بشأن الحرب
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي يعلن عن مشروع اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا

الأكثر قراءة

زلزال
"موقع خطير جدًا".. خبير زلازل لبنانيّ يُحذّر من تحفيز الفوالق!
إمارة دبي
من هو الوزير الذي احتفى به حاكم دبي؟
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
صورة.. كيف أصبح شكل رائد الفضاء الإماراتي بعد أيام من هبوطه على الأرض؟