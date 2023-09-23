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الجزائر تعمل على تطوير نماذج لطائرات دون طيار

منذ 51 دقيقة
طائرة دون طيار- أرشيفية

طائرة دون طيار- أرشيفية

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قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري، كمال بداري، السبت، إن الجامعات الجزائرية تعمل على تطوير نماذج من منتجات ابتكارية عديدة منها الطائرات دون طيار.

وقال الوزير خلال كلمة افتتاحية بمناسبة العام الدراسي الجديد في ولاية قالمة، إن الجامعات الجزائرية تعمل على تطوير نماذج من المنتجات الابتكارية، مثل أجهزة الرادار للوقاية من حرائق الغابات وبطاريات للطاقة المتجددة، وزراعة القمح الصلب، وتحلية مياه البحر، والسيارات الكهربائية، إضافة إلى الطائرات دون طيار.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد تنويع عروض تكوينات الابتكار على مستوى البحث العلمي الجامعي لمدينة سيدي عبد الله في مجالات متقدمة على غرار الروبوتات المتحركة والذكاء الاصطناعي، والفيزياء الحديثة والرياضيات التطبيقية.

وبيّن الوزير أن موعد الندوة الوطنية الخاصة بتقييم الجلسات الجامعية ستكون خلال الأشهر القليلة المقبلة، إذ سيتم من خلالها مراجعة شاملة لعروض الابتكار، وتحسين أقسام والشِعب الجامعية والعمل على تعزيز دورها الفعال في تكوين جيد للطالب.
وأضاف الوزير أنه سيتم، من خلال هذه الجلسات، التقليل من ظاهرة الرسوب الجامعي وخلق ديناميكية موحدة في الحرم الجامعي.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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