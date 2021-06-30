الجزائر.. تعيين أيمن بن عبد الرحمن رئيسا للوزراء

عيّن الرئيس عبد المجيد تبون، الأربعاء، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، في منصب رئيس الوزراء، خلفا لعبد العزيز جراد، أعلنت الرئاسة الجزائرية.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد كلّف، رئيس الجمهورية، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، في أقرب وقت ممكن.

وجاء تعيين عبد الرحمن في منصبه الجديد طبقا لأحكام الدستور، ولا سيما المادة 91، الفقرتان 5 و7 منه، بحسب بيان الرئاسة الجزائرية.

وشغل عبد الرحمن منصب وزير المالية من يونيو 2020 خلفا لعبد الرحمن راوية، كما سبق له أن عمل بمنصب محافظ “بنك الجزائر”.

ويعد الوزير الأول الجديد، رابع محافظ لبنك الجزائر منذ العام 2000، بعد كل كرمان عبد الوهاب ومحمد لقصاسي ومحمد لوكال.

والخميس الماضي، قَبِل تبون استقالة حكومة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، بعد إجراء أول انتخابات نيابية منذ أن استقال عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) في الثاني من أبريل/نيسان 2019 من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

وتصدر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا النتائج بـ98 مقعدا من أصل 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).

وجاء المستقلون بالمرتبة الثانية بـ84 مقعدا، تليهم حركة مجتمع السلم بـ65 مقعدا، والتجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم سابقا) بـ58 مقعدا.

فيما حصل حزب جبهة المستقبل (محافظ) على 48 مقعدا، ثم حزب حركة البناء الوطني (إسلامية) على 39 مقعدا.

وبهذه النتائج، يتطلب تشكيلُ أغلبية داخل البرلمان تحالفَ 3 كتل نيابية على الأقل، لبلوغ 204 مقاعد من 407.