الجزائر تفتح حدودها البرية مع تونس بعد عامين من الإغلاق

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قرر استئناف فتح الحدود البرية أمام المسافرين بين الجزائر وتونس الشقيقتين منتصف يوليو/تموز الجاري.

وكانت الجزائر اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية عقب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وأعلنت في مارس/آذار 2020 إغلاق كافة حدودها البرية ووقف الرحلات الجوية والبحرية.

وجاء قرار الرئيس الجزائري بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها نظيره التونسي قيس سعيد للجزائر، للمشاركة في احتفالات الجزائر بالذكرى الـ60 لنيل استقلالها.

وقال تبون، في تصريح صحافي، خلال توديعه الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي شارك في احتفالات الجزائر بعيد الاستقلال، إنه قرر فتح الحدود للسماح بزيارة الشعبين لبعضهما، مشيرا إلى أن الحدود لم تغلق على مستوى التبادل التجاري.

ويتخذ القرار الجزائري بعدا سياسيا في صلته بالتطورات السياسية في تونس، ويشير إلى وجود تفاهمات جديدة بين تبون وسعيد، بعد فترة فتور في العلاقة نتيجة تحفظات جزائرية وقلق من تحالفات غير معلنة للرئيس قيس سعيد مع مصر والإمارات.

وصرح السفير الجزائري في تونس عزوز بعلال، في وقت سابق، أن الدواعي الصحية هي التي تقف وراء عدم اتخاذ الجزائر قرار فتح الحدود البرية، إلا أن انتفاء المبررات الصحية وانتهاء أزمة كورونا في البلدين جعلا من هذا التصريح غير مقنع.