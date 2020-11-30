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الجزائر تمدد الحجر الصحي العام لاحتواء كورونا

منذ 36 دقيقة
أحد أفراد الطواقم الطيية بالجزائر- أرشيفية

أحد أفراد الطواقم الطيية بالجزائر- أرشيفية

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أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الإثنين، تمديد الحجر الصحي الليلي في 34 ولاية لأسبوعين إضافيين، بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويمتد الحجر الصحي في المدن الـ34 من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا.

كما قررت الحكومة فتح المساجد التي تتعدى قدرة استيعابها 500 مصل، واستئناف الرحلات الجوية الداخلية ابتداء من 6 ديسمبر.

وتشير آخر الإحصائيات إلى تسجيل 82221 إصابة و2410 وفيات بالفيروس في عموم البلاد.

وعادت الجزائر إلى تسجيل ارتفاع غير مسبوق للإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعد انخفاض ملحوظ خلال الأسابيع الماضية.

ولأول مرة منذ انتشار الوباء، تجاوز عدد الإصابات المؤكدة في يوم واحد الألف إصابة، في تطور اعتبره البعض موجة ثانية للفيروس، على غرار ما يحدث في دول عدة أخرى.

ودفع هذا الأمر الحكومة الجزائرية إلى إعادة فرض حزمة من الإجراءات، بعد وفاة أكثر من ألفي شخص بالفيروس، حسب إحصاءات رسمية..

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