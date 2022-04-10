الأحد 9 رمضان 1443 ﻫ - 10 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجزائر قد تزود إيطاليا بأربعة مليارات متر مكعب من الغاز

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2022 1:12 مساءً
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي - رويترز

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي - رويترز

A A A
طباعة المقال

لا يزال البحث عن بديل للغاز الروسي جار تزامنا مع استمرار الحرب على أوكرانيا، وفي آخر المستجدات، كشف مصدر بقطاع الغاز لرويترز اليوم الأحد أنه من المتوقع أن تزود الجزائر إيطاليا بأربعة مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي سنويا على أقصى تقدير.

وفى إطار مساعيه لجمع أكبر كميات ممكنة منه بديلا عن الروسي، يتوجّه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى الجزائر غدا الاثنين لتوقيع اتفاق لاستيراد المزيد من الغاز، بالإضافة الى بحث شؤون الطاقة والعلاقات الثنائية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

ويقوم وزير الخارجية الإيطالي بزيارة إلى الجزائر بالإضافة إلى أذربيجان وقطر والكونغو وأنغولا وموزمبيق، لتأمين المزيد من الاتفاقيات فى مجال الغاز الطبيعي.

يذكر أن الجزائر صدرت 21.2 مليار متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا عام 2021.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البرلمان الإيراني
نواب إيرانيون يضعون شروطا جديدة لإحياء الإتفاق النووي
آثار الدمار في مسرح ماريوبول
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
حادثة أقرب للخيال.. هكذا نجت “ناستيا” ذات العامين من تحت ركام مسرح ماريوبول
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تعلن تدمير 49 هدفا عسكريا وإسقاط 7 مسيرات أوكرانية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

صورة تعبيرية لدماغ الإنسان
“صورة” وسؤال يكشفان إن كنت تمتلك عقل يميل للذكورة أو للأنوثة.. جرّبها!
الدولار الأميركي(رويترز)
كيف أقفل الدولار “الأسود” اليوم؟
جبران باسيل
“التيار” فقد ٣٠٠٠ صوت في المتن ويتجه الى خسارة مقعد نيابي