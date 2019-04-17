الجزائر.. من هو كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري الجديد؟

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عيّن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مساء الثلاثاء، كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري، خلفا للطيب بلعيز المستقيل.

وفوجئ الجزائريون بهذا التعيين، حيث لا يعرفون الكثير عن خليفة بلعيز، رغم أنه عضو معيّن من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالمجلس الدستوري عن غرفة مجلس الدولة منذ عام 2016، إذ يعتبر فنيش شخصية قليلة الظهور بصفة تكاد تكون منعدمة، وغير فاعلة في الوسط السياسي والحقوقي.

وينتمي الرئيس الجديد للمجلس الدستوري، إلى سلك القضاء، وتقلّد في هذا المجال عدّة مناصب، من بينها منصب نائب عام مجلس قضاء ولاية تبسّة في سنوات 1989 و1990.

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وتأتي هذه التطورات السياسية في الجزائر، بعد استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، الثلاثاء، من منصبه، وسط توقعات بأنّ يتوّلى الرئيس الجديد كمال فنيش رئاسة البلاد مؤقتا، خلفا لعبد القادر بن صالح، الذي يستعدّ لتقديم استقالته خلال الأيام القادمة، استجابة لمطالب الحراك الشعبي، الذي ينادي برحيل كل رموز النظام السابق.

والمجلس الدستوري في الجزائر، هو أعلى هيئة قضائية بالبلاد، يقوم بمهام مراقبة احترام الدستور، ويقوم بعمليات الاستفتاء ويراقب الانتخابات التشريعية والرئاسية، كما يعلن المجلس الدستوري، النتائج النهائية، وتعود له صلاحية البت في القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة إليه.

 

المصدر: العربية.نت – منية غانمي

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