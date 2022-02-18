الجزائر.. مهرّبو مخدرات يتنكّرون بمكياج وملابس نسائية (فيديو)

افادت الشرطة الجزائرية بأنها القت القبض على ثلاثة رجال بتهمة تهريب المخدرات وهم يرتدون الحجاب ويغطون وجوههم بالمكياج في محاولة لتمويه اشكالهم والافلات من انتباه عناصر الشرطة.

وقالت ديلي ميل ان بعض الوسائل الاعلامية ذكرت ان الصور تعود الى اشخاص من نيجيريا يحاولون التسلل الى دبي. لكن،في الواقع، الصور تعود الى جزائريين القت الشرطة القبض عليهم في وقت سابق هذا الشهر.

وكشفت الشرطة الجزائرية في منشورعلى فيسبوك ان عناصر مكتب مكافحة المخدرات القت القبض على الرجال الثلاثة.

وفي الصور المنشورة يظهر الرجال الثلاثة وهم يرتدون فساتين طويلة وأغطية رأس وكمامات كبيرة. وما ان كشفت الملابس التي تغطي رؤوسهم ووجوههم حتى ظهر انهم رجال متنكرون بملابس نسائية. ويغطي المكياج جزءا من وجوههم (الشفة العليا والانف والجبين).

ويظهر في الصور رجال آخرون يقفون في خط مستقيم وايديهم مكبّلة خلف ظهورهم مقابل الحائط. ووفق مواقع الكترونية محلية، فإن العملية النوعية للشرطة الجزائرية افضت الى توقيف الشبكة المكونة من ١٤ شخصا من ضمنهم ٤ جزائريين و١٠ آخرون من جنسيات مختلفة وتتراوح اعمارهم بين ٢٠ و ٢٤ عاما.

وقد كان بحوزتهم ١.٥ كغ من المخدرات بينها ٧٨٠ غراما من الهيروين و٦٧٠ غراما من الكوكايين. وتضيف المواقع ان المحققين اكتشفوا ان الشبكة كانت تستخدم تكتيكا يعتمد على التنكر بملابس نسائية لخداع الشرطة.