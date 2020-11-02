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الجزائر: نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور “تعبيرا حقيقيا

منذ 11 دقيقة
مشاركة ضعيفة في استفتاء تعديل الدستور بالجزائر

مشاركة ضعيفة في استفتاء تعديل الدستور بالجزائر

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اعتبرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، الإثنين، أن نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور تمثل “تعبيرا حقيقيا وكاملا” عن إرادة الشعب.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أن الاستفتاء الذي انتظم أمس الأحد بالجزائر “يبين أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان وفيا لالتزاماته”.

يذكر أن الرئيس الجزائري يمكث منذ أكثر من خمسة أيام خارج البلاد للعلاج.

وجاء في البيان أن “رئيس الجمهورية قد التزم في برنامجه الانتخابي بإعادة النظر في بعض أحكام الدستور، وكان لهذا الغرض قد كلف لجنة من الخبراء والجامعيين بإعداد مشروع لمراجعة الدستور بما يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري المعبر عنها خلال الحراك المبارك الذي انطلق يوم 22 فبراير 2019”.

وتابع البيان “لقد كانت النتائج، تعبيرا حقيقيا وكاملا لما أراده الشعب”.

ورغم أن نسبة المشاركة بلغت 23 في المئة وهي سابقة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في الجزائري إلا أن الرئاسة قالت في بيانها إن “النتائج كانت في مستوى تطلعها في ظرف خاص يطبعه التقيد بتدابير الوقاية من وباء كورونا فيروس (كوفيد-19) ومكافحته”.

وبلغت نسبة المشاركة النهائية 23.7 في المئة، وهي النسبة الأدنى في تاريخ البلاد خلال اقتراع مهم، خصوصا أن غالبية مكاتب التصويت ظلت مغلقة في المدن الكبيرة لمنطقة القبائل المعروفة بعزوفها الانتخابي.

وصوّت 66.8 في المئة، ممن أدلوا بأصواتهم، بـ”نعم” في الاستفتاء حول تعديل الدستور الجزائري، وفقا لما أعلنه رئيس السلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات، محمد شرفي، الاثنين، في مؤتمر صحافي.

وصوّت فقط خُمس الناخبين المسجّلين لصالح التعديل الدستوري في داخل البلاد، أما في الخارج فلم تتعد 4.9 بالمئة.

    المصدر :
  • الحرة

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