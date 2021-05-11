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الجفاف يتزايد في كاليفورينا.. وحاكم الولاية يرجح توسيع حالة الطوارئ

منذ 3 ساعات
كاليفورينا

كاليفورينا

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لا تزال ولاية كاليفورينا الأمريكية، تعاني من موجة الجفاف القوية التي ضربت 41 مقاطعة من أصل 58 يقطنها 30٪ من سكان كاليفورنيا البالغ عددهم 40 مليون نسمة تقريبا.

من جهته رجح حاكم الولاية غافن نيوسوم توسيع نطاق حالة الطوارئ، وقال إنه قراره يأتي وسط “نقص حاد في إمدادات المياه” في الأجزاء الشمالية والوسطى من كاليفورنيا، مشيرا إلى أنه “مع وضوح حقيقة تغير المناخ في ولاية كاليفورنيا، فإننا نتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص الحاد في إمدادات المياه في شمال ووسط كاليفورنيا، بينما نقوم أيضا ببناء قدرتنا على الصمود في مجال المياه لحماية المجتمعات في العقود المقبلة”.

وأضاف: “من المحتمل توسيع حالة الطوارئ لتشمل مقاطعات أخرى مع تدهور الظروف”.

هذا ويعاني الغرب الأمريكي من جفاف شديد بعد سنوات قليلة فقط من خروج كاليفورنيا من آخر موجة جفاف قاسية استمرت لخمس سنوات وانتهت في عام 2017.

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