برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

“الجلالة” تنضم لأسطول القوات البحرية المصرية

منذ 22 ثانية
الفرقاطة المصرية - الجلالة

الفرقاطة المصرية - الجلالة

A A A
طباعة المقال

وصلت، الخميس، الفرقاطة الأولى من طراز “فریم بيرجامیني”، التي تم بناؤها بشركة فينكانتييري الإيطالية، إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، لتنضم لأسطول القوات البحرية المصرية، حسب ما أعلنت القوات المسلحة المصرية.

وأشار بيان القوات المسلحة المصرية إلى أن الفرقاطة “الجلالة” واحدة من أصل فرقاطتين من طراز “فريم” تم التعاقد عليهما بين مصر وإيطاليا.

وأضاف البيان أن الفرقاطة متعددة المهام الجديدة قادرة على الإبحار لمسافة 6000 ميل بحري.

وتحدث مصر باستمرار قواتها العسكرية في إطار الحفاظ على جاهزيتها بمواجهة التحديات الراهنة.

وقبل أسابيع كشفت مصادر إعلامية يونانية عن تفاصيل مواجهة حدثت خلال مناورات “ميدوزا 10″، تورطت فيها البحرية التركية.

ونقل موقع “غريك سيتي تايمز” اليوناني عن مصدر في الحرس الوطني القبرصي، قوله إن البحرية التركية دخلت عبر فرقاطة تابعة لها، منطقة التدريبات المشتركة لمناورات “ميدوزا 10” التي شاركت فيها كل من اليونان وقبرص ومصر والإمارات وفرنسا، مما دفع بفرقاطة مصرية لمواجهتها، ومنعها من التقدم.

وحاولت الفرقاطة التركية “كمال ريس” الاقتراب من منطقة التدريبات، لتتلقى تحذيرا يطلب منها مغادرة الموقع، إلا أن رفضها جعل فرقاطة مصرية من طراز “أوليفر هازارد بيري” تتجه نحوها فورا، الأمر الذي أجبر الفرقاطة التركية على الانسحاب.

وعنون الموقع اليوناني تغطيته للواقعة قائلة إن البحرية التركية تعرضت “لمهانة” من جراء هذا المواجهة التي انسحبت منها.

وقبل نهاية العام، أجرت القوات البحرية المصرية لأول مرة، في إطار استعداداتها المستمرة تدريبات مشتركة في البحر الأسود مع القوات البحرية الروسية.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
    ظريف: معلوماتنا تشير إلى تخطيط واشنطن لضرب إيران
    انفجار يهز مطار عدن باليمن
    الخارجية اليمنية تكشف هدف ميليشيا الحوثي من هجوم المطار
    علم مصر
    مصر تدين “التدخل الإثيوبي” في شؤونها الداخلية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حسن نصر الله
    هل تعمّد نصر الله إهانة الأسد ونظامه عبر هذه الادعاءات؟
    ظهور صخور غريبة على الأرض في رومانيا
    بالفيديو: ظاهرة حيّرت العلماء … أحجار تنمو وتتحرك
    نوستراداموس
    مجاعة ودماء ونيران تؤجج السماء… توقعات نوستراداموس المرعبة لعام 2021