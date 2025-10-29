الأربعاء 7 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 29 أكتوبر 2025 |
الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء الحصار على كوبا رغم ضغوط واشنطن

منذ 50 دقيقة
أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة يصوتون على قضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 12 سبتمبر 2025. رويترز

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة إلى إنهاء الحصار الاقتصادي الأمريكي على كوبا، على الرغم من ضغوط واشنطن التي شملت اتهاما بأن ما يصل إلى خمسة آلاف كوبي يقاتلون إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

وجرى إقرار القرار بأغلبية 165 صوتا واعتراض سبعة أصوات وامتناع 12 عن التصويت.

وتصف كوبا الاتهامات الأمريكية بأنها لا أساس لها، ونشرت معلومات عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مواطنين كوبيين بتهمة الضلوع في أنشطة مرتزقة في أوكرانيا.

وتعلن كوبا الشيوعية صراحة انحيازها إلى حليفتها روسيا في الصراع الدائر في أوكرانيا لكنها تدعو أيضا إلى محادثات سلام.

    المصدر :
  • رويترز

