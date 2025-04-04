الجمهوريون بالكونغرس يستعدون لفرض عقوبات على إيران

كشفت مصادر مطلعة لرويترز أن الجمهوريين في الكونغرس يبذلون جهودًا مكثفة لتشريع حملة “الضغط الأقصى” التي يشنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على طهران، وذلك من خلال حزمة تشريعية من عشرة مشاريع قوانين من شأنها معاقبة قيادة طهران، وقطع وصولها إلى السيولة النقدية، وخنق وكلاء النظام الإقليميين.

وتتضمن الحملة “أشد حزمة عقوبات على إيران اقترحها الكونغرس على الإطلاق”، وفقًا للجنة الجمهورية (RSC)، أكبر تكتل جمهوري في مجلس النواب، والتي تقود هذا الجهد.

ووفقاً لصحيفة “فري بيكون”: “ستقوض مشاريع القوانين مجتمعة قدرة إيران على تمويل الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة، وتفرض عقوبات على المرشد الإيراني”، وتجبر الرؤساء المستقبليين على “فرض عقوبات كاملة على مبيعات النفط الإيرانية”، التي بلغت مستويات تاريخية في عهد إدارة بايدن.

وفي حين أن إدارة ترامب أصدرت بالفعل سلسلة من الأوامر التنفيذية لإعادة فرض ضغوط إقتصادية وصفت بـ “المكثفة” على طهران، فإن أي إدارة مستقبلية يمكنها بسهولة التراجع عنها بنفس الطريقة التي تراجع بها الرئيس السابق جو بايدن عن العقوبات الصارمة المفروضة على إيران خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

وبإقرار هذه المبادرات تشريعيًا، ستواجه أي إدارة مستقبلية “صعوبة أكبر في تخفيف الضغط الاقتصادي على طهران”.

وصرّح النائب الجمهوري أوغست بفلوغر، رئيس لجنة الشؤون الجمهورية، بأنه يحشد الدعم لهذا الجهد مع زملائه من قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب، ويأمل في طرح الحزمة للتصويت قريبًا”.