الجمهوريون وحلفاء أمريكا قلقون من تأييد مبعوث ترامب الخاص لمطالب روسيا في أوكرانيا

بعد أقل من 48 ساعة من تناول العشاء مع المفاوض الذي أرسله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى واشنطن الأسبوع الماضي، جلس ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص الذي يقود المحادثات مع موسكو، مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض وأوصل إليه رسالة واضحة.

وقال مسؤولان أمريكيان وخمسة مصادر مطلعة على الوضع لرويترز إن ويتكوف قال إن أسرع طريقة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا هي دعم استراتيجية قد تمنح روسيا ملكية أربع مناطق في شرق أوكرانيا حاولت موسكو ضمها بشكل غير مشروع في عام 2022.

وكانت هذه نقطة سبق أن طرحها ويتكوف، وعلنا في مقابلة بث صوتي على الإنترنت (بودكاست) مع الإعلامي المحافظ تاكر كارلسون الشهر الماضي، لكنها نقطة دأبت كييف على رفضها كما يرفضها بعض المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين باعتبارها مطلبا روسيا متطرفا.

وقال اثنان من المصادر إن الجنرال كيث كيلوج، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا، عارض في الاجتماع مع ترامب ما قاله ويتكوف، قائلا إن أوكرانيا، رغم استعدادها للتفاوض على بعض الشروط المتعلقة بالأراضي المتنازع عليها، لن توافق أبدا على التنازل من جانب واحد عن الملكية الكاملة لهذه الأراضي لروسيا.

وانتهى الاجتماع دون أن يتخذ ترامب قرارا بتغيير الاستراتيجية الأمريكية. وسافر ويتكوف إلى روسيا اليوم الجمعة للقاء بوتين.

وقال مسؤولون أمريكيون ومصادر مطلعة على المسألة وأربعة دبلوماسيين غربيين على اتصال بمسؤولي الإدارة إن الخلاف يتزايد بين مسؤولي إدارة ترامب حول كيفية كسر الجمود بين أوكرانيا وروسيا وإن ويتكوف على خلاف حول أفضل مسار للمضي قدما مع كيلوج الذي يفضل المزيد من الدعم المباشر لأوكرانيا.

ولم يرد بعد مكتب ويتكوف ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية الأوكرانية والسفارة الروسية في واشنطن على طلبات التعليق.

وفي مخالفة للإجراءات الأمنية المعتادة، دعا ويتكوف كيريل دميتريف، المبعوث الروسي الخاضع لعقوبات أمريكية بعد الغزو الروسي، إلى مقر إقامته الشخصي لتناول العشاء قبل اجتماع البيت الأبيض.