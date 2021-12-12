"الجنائية الدولية" تطالب دول العالم للمساعدة في اعتقال "القذافي"

طالبت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأحد، دول العالم بالمساعدة في اعتقال نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، سيف الإسلام القذافي، للاشتباه في ارتكابه “جرائم ضد الإنسانية”.

وقالت المحكمة في تغريدة إن “سيف الإسلام القذافي لا يزال طليقا. يشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية في ليبيا. تعتمد المحكمة الجنائية الدولية على تعاون الدول في جميع أنحاء العالم لاعتقاله وإحالته إلى المحكمة”.

وأرفقت المحكمة تغريدتها بصورة مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام القذافي “لارتكابه جرائم ضد الإنسانية عام 2011”.

يشار إلى أن محكمة استئناف سبها في جنوب ليبيا قضت في الأيام الماضية بإعادة سيف الإسلام القذافي إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 ديسمبر بعدما قبلت طعنا قدمه بقرار إقصائه من هذه اللائحة.

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