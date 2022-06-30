الجنود الأوكران يتدرّبون في بريطانيا على استخدام أنظمة صواريخ متطورة

تواصل الدول الغربية تقديم الدعم العسكري للقوات الأوكرانية، لا سيما بريطانيا التي تشكل رأس حربة بتزويد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب الجنود الأوكران على استخدامها.

في هذا الاطار، أكمل المئات من أفراد القوات الأوكرانية تدريبات عسكرية في بريطانيا تشمل التدريب على أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة التي توفرها الحكومة البريطانية للمساعدة في مواجهة تكتيكات المدفعية الروسية.

ويعد التدريب جزءًا من حزمة دعم دولية واسعة النطاق في أعقاب الغزو الروسي في 24 شباط، إذ يسعى الغرب لمساعدة أوكرانيا على صد القوات الروسية من خلال توفير أنظمة أسلحة متقدمة ومهارات لاستخدامها.

في السياق، قال الكابتن “جيمس أوليفانت” من سلاح المدفعية الملكي الذي شارك في تدريب الصواريخ المتعددة لمدة ثلاثة أسابيع للصحفيين: “إنها قوة مضاعفة”.

وأضاف: “لأنها مركبة مجنزرة فإن أنظمة الصواريخ الخاصة بها مزودة بعجلات، مما يمنحهم المزيد من القدرة على المناورة وهو ما يساهم في بقائهم على قيد الحياة.”

وكان الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” توجّه لقادة حلف شمال الأطلسي بالقول إن بلاده بحاجة إلى مزيد من الأسلحة والأموال للدفاع عن نفسها، في الوقت الذي كثفت فيه روسيا هجماتها عبر عدة جبهات.

وخلال زيارة مفاجئة إلى كييف في حزيران، أعلن رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” عن عملية تدريب منفصلة للقوات الأوكرانية، مع إمكانية تدريب ما يصل إلى 10000 جندي كل 120 يومًا