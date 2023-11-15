الجنود الإسرائيليون يعانون.. ماذا تفعل قذائف القسام بعيونهم!؟

حث أطباء “المركز الطبي الجامعي سوروكا” في بئر السبع جنود الجيش الإسرائيلي على ارتداء نظارات واقية لحمايتهم، بعد توافد العشرات منهم بإصابات عينية متفاوتة، في ظل الحرب الدائرة مع حماس.

ونشر الأطباء في المركز فيديو قصير لرفع وعي الجيش بضرورة ارتداء نظارات واقية في جميع الأوقات لمنع إلحاق الضرر بالعيون أثناء القتال.

وقال الدكتور ليرون كرافيتز والدكتورة آنا بونين من قسم طب العيون في المركز خلال الفيديو إنهما عالجا في الأسابيع الماضية أكثر من 20 جنديا أصيبوا بأذى في أعينهم بدرجات متفاوتة الخطورة، حتى أن أحد الجنود فقد بصره أثناء القتال.

وأضافوا أن الأضرار ناجمة عن “موجات انفجارية” من أسلحة وشظايا.

ونصح الأطباء جنود الجيش الإسرائيلي بضرورة ارتداء النظارات الواقية طوال الوقت.

وأضافوا أن الجيش الأميركي خفض الضرر الذي يلحق بالعيون أثناء القتال من 16 بالمئة إلى نصف بالمئة من خلال التأكد من ارتداء الجنود نظارات واقية.

ميدانياً، كشف الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري، إن 70% من إجمالي قوات كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” منغمسة كليا أو جزئيا في التصدي لجيش الاحتلال المتوغل في عدة محاور شمالي قطاع غزة.

وأوضح الدويري في تحليله العسكري على قناة الجزيرة، أن القوات الضاربة في مدينة غزة لم تشترك بعد في المعركة في إشارة إلى كتيبتي الشجاعية والتفاح، وهي من ضمن كتائب الاحتياط في كتائب القسام التي لم تدخل المعركة البرية بعد إلى جانب كتيبتي تل الزعتر وجباليا البلد.

وشدد الدويري في قراءة استشرافية، أن قوات القسام وبقية فصائل المقاومة في غزة لا تزال متماسكة وتؤدي دورها بصورة رائعة بعد 15 يوما من الحرب البرية التي تشنها إسرائيل رغم الألم و الدمار والحصار.

وأكد أن المقاومة بخير وصاحبة اليد العليا في الميدان، وأضاف أن جيش الاحتلال وقادته لن يستطيعوا هزيمة حماس أو القضاء عليها.