الجنيه الإسترليني يرتفع من أدنى مستوى له مقابل الدولار

انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار، الاثنين، قبل أن يتعافى مع ترقب التجار لما إذا كان بنك إنجلترا سيتدخل لتخفيف المخاوف من أن الخطة الاقتصادية الجديدة لبريطانيا ستضغط على المالية العامة للبلاد إلى أقصى حد.

وصل الدولار، بدعم من انخفاض الجنيه الإسترليني وتراجعه لأدنى مستوى جديد في 20 عاما لليورو، إلى أعلى مستوى في عقدين مقابل ست عملات رئيسية.

وكان قد انخفض الإسترليني 3.6 بالمئة يوم الجمعة، عندما كشف وزير المالية الجديد كواسي كوارتنج النقاب عن تخفيضات ضريبية تاريخية ممولة بأكبر زيادة في الاقتراض منذ عام 1972. وهبط الإسترليني 4.9 بالمئة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مسجلا 1.0327 دولار.

كما لامس اليورو أكبر انخفاض له منذ 20 عاما أمام الدولار عند 0.9528 دولار، وفي أحدث تداول نزل 0.31 بالمئة.

وفي الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار 0.239 بالمئة إلى 113.41 مقابل العملات الرئيسية، بعد أن لامس في وقت سابق 114.58، وهو الأقوى منذ مايو أيار 2002.

وواصل الدولار انتعاشه أمام الين ليرتفع 0.6 بالمئة إلى 144.23 ين متجها نحو أعلى مستوى له منذ 24 عاما عند 145.90، والذي حققه يوم الخميس قبل أن ينخفض في نفس اليوم إلى نحو 140.31 بعد تدخل اليابان بشراء الين لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما.

وبلغ اليوان الصيني مستويات قياسية منخفضة جديدة عند 7.1728 للدولار، وهو أضعف مستوياته منذ مايو أيار 2020.

كما انخفض الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر إلى 0.64845 دولار، وهو أدنى مستوى منذ مايو أيار 2020.