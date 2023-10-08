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الجهاد الإسلامي: اليوم المقاومة تحدد توقيت المعركة لا إسرائيل

منذ 11 دقيقة
عناصر من سرايا القدس

عناصر من سرايا القدس

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قال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي إن الحركة تشارك في عملية طوفان الأقصى، مضيفا أن الحركة “لا تنتظر أوامر من أحد لتشارك في المعركة”.

وأضاف الهندي في تصريحات لقناة الجزيرة أن هذه الضربة الإستراتيجية سيكون لها ما بعدها، مؤكدا “اليوم المقاومة تحدد توقيت المعركة لا إسرائيل”.

فيما لاتزال إسرائيل تحت هول الصدمة بعد هجوم حركة حماس بشكل مفاجئ أمس السبت 7\10\2023، وفي اليوم الثاني للمواجهات أعلن الجيش الإسرائيلي أن أياما صعبة آتية.

وقال في بيان اليوم الأحد إن “أياماً عصيبة تنتظر البلاد”.

كما أكد مقتل أكثر من 400 مسلح داخل غزة وأسر العشرات.

أما في ما يتعلق بالجبهة الشمالية، فشدد على أنه لا يوجد تهديد وشيك في الوقت الحالي، في إشارة إلى احتمال تحرك حزب الله على الحدود اللبنانية، وفتح جبهة موازية لغزة.

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