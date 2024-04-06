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الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء: إسرائيل تقتل 4 أطفال كل ساعة في غزة

منذ 49 دقيقة
إسرائيل تقتل أطفال غزة

إسرائيل تقتل أطفال غزة

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اكيد الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، اليوم السبت 6 نيسان/أبريل 2024، أن القوات الإسرائيلية تقتل 4 أطفال كل ساعة في قطاع غزة، في حين قالت منظمة اليونيسيف إن أكثر من 600 ألف طفل في رفح يعانون الجوع والخوف.

وأضاف الجهاز -في بيان- أن من بين 33 ألفا استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي هناك 14 ألفا و350 طفلا، يشكلون 44% من إجمالي عدد الشهداء.

وأشار إلى أن أكثر من 43 ألف طفل فلسطيني في القطاع يعيشون حاليا من دون والديهم أو أحدهما.

وحسب البيان، فإن النساء والأطفال يشكلون 70% من المفقودين جراء العدوان على غزة، والذين قدر جهاز الإحصاء عددهم بنحو 7 آلاف مفقود.

من جهته، قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) جيمس إلدر -اليوم السبت- إن أكثر من 600 ألف طفل في رفح جنوبي قطاع غزة يعانون الجوع والخوف ويواجهون خطر هجوم إسرائيلي على المدينة التي تضم نحو 1.5 مليون نازح.

وأضاف إلدر أن الأطفال والأسر النازحة من مناطق أخرى تعرضوا لهجمات وحشية في رفح، رغم أنه طلب منهم التوجه إلى المنطقة زاعما أنها ستكون آمنة.

ونشرت المنظمة -عبر حسابها على منصة إكس- مقطع فيديو حول معاناة الأطفال الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في رفح، ودعا المتحدث باسم المنظمة إلى وقف هذه المعاناة.

وكانت اليونيسيف وصفت ما يحدث في غزة بأنه حرب على الأطفال، في حين حذر برنامج الغذاء العالمي قبل أيام من أن آلاف الأطفال سيموتون إذا لم تدخل المساعدات شمالي القطاع.

    المصدر :
  • الجزيرة

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