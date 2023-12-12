"الجوع يُلاحق الجميع".. وكالات إغاثة تُحذّر من وضع "كارثيّ" في غزة

أهالي غزة يكافحون من أجل العثور على الطعام (رويترز)

حذّرت وكالات إغاثة من أنّ الجوع يتفاقم وسط الفلسطينيين في قطاع غزة، فيما تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت اليوم الثلاثاء على وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، في ظلّ استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

فقد استشهد المئات من المدنيين في ضربات إسرائيلية على غزة، منذ أن استخدمت الولايات المتحدة يوم الجمعة حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف لإطلاق النار، فيما تجاوز العدد الإجمالي للشهداء في القطاع 18 ألفًا.

كما نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من ديارهم، ويقولون إنّه أصبح من المستحيل العثور على مأوى أو طعام في القطاع الساحلي المكتظ. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن نصف السكان يتضورون جوعًا.

وذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على منصة “إكس”، أنّ “الجوع يلاحق الجميع”.

ويقول سكان من غزة إن الأفراد الذين اضطروا للنزوح مرارًا يموتون من الجوع والبرد وكذلك من القصف، ويتحدثون عن نهب شاحنات المساعدات وارتفاع هائل في الأسعار.

ووفقًا لوزارة الصحة في غزة فقد أسفر العدوان الإسرائيلي على القطاع عن استشهاد 18205 أشخاص وإصابة ما يقرب من 50 ألفًا.

ومن المرجح أن توافق الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا اليوم الثلاثاء على مشروع قرار يتضمن صياغة شبيهة بمشروع قرار اعترضته الولايات المتحدة في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا الأسبوع الماضي.

وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة ولكنها تتمتع بثقل سياسي وتعكس وجهات النظر العالمية.

ويتوقع بعض الدبلوماسيين والمراقبين أن يحظى التصويت بدعم أكبر من دعوة الجمعية العامة في أكتوبر/ تشرين الأول إلى “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة”.