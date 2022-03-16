الجولة الرابعة من المفاوضات.. صعبةٌ وتسير ببطء

انطلقت الجولة الرابعة من المفاوضات الاوكرانية الروسية، التي تهدف الى انهاء النزاع العسكري والعمليات العسكرية الدائرة في البلاد.

العمليات العسكرية التي دخلت أسبوعها الثالث، تتزامن مع وصول عدد اللاجئين الاوكران الى الدول الأوروبية الى أكثر من 3 ملايين، وفق التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة. بالاضافة الى آلاف القتلى من المدنيين والعسكريين، اذ أعلنت السلطات في مدينة خاركيف أن أكثر من 500 مدتي قتلوا حتى اللحظة منذ بداية الحرب.

كذلك، أفادت وسائل اعلام غربية بأن جنرالا روسيا رابعا قضى اليوم في المعارك العسكرية في مدينة ماريوبول المحاصرة.

في السياق، يبدو أن المفاوضات لا يزال طريقها مسدودا وسط تصريحات روسية بأنها تسير ببطء، وآمال التوصل الى اتفاق ضئيلة جدا.

اذ أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المحادثات مع الجانب الأوكراني صعبة وشاقة، معربا عن أمله في التوصل لحل وسط.

وعن المحادثات الجارية، اشار لافروف الى ان وزير الخارجية الأوكراني لم يطرح أي أفكار جديدة خلال المفاوضات الأخيرة، لافتا الى ان بعض صيغ الاتفاق مع أوكرانيا على وشك التوافق.

كذلك، قال: “لا نرى مصلحة من تدخل واشنطن في الصراع الأوكراني”.

وعلى غرار ما قال وزير الخارجية، لفت أحد المفاوضين الروس الى أن المباحثات صعبة ومعقدة، آملًا التوصل لسلام بسرعة مع أوكرانيا رغم أن المباحثات تسير ببطء.

وجدد المفاوض الروسي طلب روسيا بأنها تريد أن تكون أوكرانيا حليفا محايدا مستقلا وان لا تنضم للناتو.

تتزامن المفاوضات مع تشكيك بريطاني بجدواها وقدرتها على التوصل الى حلول بشأن الحرب، اذ قالت وزيرة الخارجية البريطانية: “نشكك في جدوى محادثات السلام الأوكرانية الروسية”، مشددة على ضرورة إيقاف بوتين مهما كلفنا الأمر.