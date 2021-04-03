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الجيش الأردني: أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار

3 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 3 - أبريل - 2021 11:55 مساءً
اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

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قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية على أن “رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أكد اليوم السبت، على عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال سمو الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون”.

وقال اللواء الحنيطي إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح.

وأكد على أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد ألا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.

كما أكدت وكالة الأنباء الأردنية سابقاً أن “وزيرا سابقا وعضوا بالعائلة الملكية وآخرون احتجزوا في إطار تحقيقات الأجهزة الأمنية”.

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