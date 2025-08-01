الجمعة 7 صفر 1447 ﻫ - 1 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الألماني يبدأ إسقاط المساعدات على غزة جواً

منذ ساعتين
وزارة الخارجية الألمانية

وزارة الخارجية الألمانية

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الجمعة “إن الجيش بدأ في إسقاط إمدادات إغاثة فوق قطاع غزة، بداية عبر رحلتين جويتين لسلاح الجو تحملان نحو 14 طنا من الإمدادات”.

وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس “لا يمكن للرحلات الجوية أن تقدم سوى مساهمة صغيرة جدا في تزويد المتضررين على الأرض بالضروريات الأساسية”، مضيفا أنه يتوقع من إسرائيل “ضمان دخول إمدادات إنسانية شاملة” لسكان القطاع.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن برلين تعهدت أيضا بتقديم دعم إضافي بقيمة خمسة ملايين يورو (5.70 مليون دولار) لبرنامج الأغذية العالمي في غزة.

وفي سياقٍ متصل، استشهد 15 فلسطينيا، بينهم 6 من منتظري المساعدات، بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة، تزامنا مع زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مركز مساعدات قرب رفح جنوبا.

وفي ظل استمرار حملة استهداف المجوّعين من منتظري المساعدات وسط قطاع غزة، أفاد مصدر بمستشفى شهداء الأقصى باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف مُسيرة إسرائيلية وسط مدينة دير البلح (وسط القطاع) فجر اليوم.

وذكر مجمع ناصر الطبي أن مواطنين اثنين استشهدا، وأصيب أكثر من 70 آخرين من منتظري المساعدات، بنيران الاحتلال قرب محور موراغ بخان يونس جنوبي القطاع.

وفي خان يونس أيضا، ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي لخيام نازحين في المواصي إلى 7 شهداء، طبقا لتأكيد مجمع ناصر الطبي.

كما توفي الشاب كرم الجمل نتيجة سوء التغذية والمجاعة في القطاع، وفق مصدر طبي بمستشفى العودة.

ونقل مراسل الجزيرة في غزة عن مصادر طبية أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم منطقة الجوازات التي تؤوي نازحين غربي مدينة غزة.

وكانت مصادر في مستشفيات غزة قد أفادت بأن 51 مواطنا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال أمس، بينهم 23 من طالبي المساعدات.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء في مدينة غزة بإصابة فلسطينيين، جراء إطلاق النار على طالبي المساعدات في محيط منطقة زيكيم (شمالي القطاع). ووصف أطباء في المستشفى حالة عدد من المصابين بالحرجة.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. رويترز
نائب رئيس وزراء كمبوديا: سنرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام
وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو. رويترز
بارو: باريس ستتوقف عن استقبال فلسطينيين يتم إجلاؤهم من قطاع غزة
محاكمة عزل رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول - رويترز
ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية: الرئيس السابق يون يرفض الاستجواب

الأكثر قراءة

علم فرنسا ولبنان
خطة فرنسية بشأن لبنان.. إليكم تفاصيلها
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يستعد للحرب!
الريال اليمني
لليوم الثالث.. عملة اليمن تصعد أمام الدولار بعد شهور من التراجع