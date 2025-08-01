الجيش الألماني يبدأ إسقاط المساعدات على غزة جواً

قالت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الجمعة “إن الجيش بدأ في إسقاط إمدادات إغاثة فوق قطاع غزة، بداية عبر رحلتين جويتين لسلاح الجو تحملان نحو 14 طنا من الإمدادات”.

وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس “لا يمكن للرحلات الجوية أن تقدم سوى مساهمة صغيرة جدا في تزويد المتضررين على الأرض بالضروريات الأساسية”، مضيفا أنه يتوقع من إسرائيل “ضمان دخول إمدادات إنسانية شاملة” لسكان القطاع.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن برلين تعهدت أيضا بتقديم دعم إضافي بقيمة خمسة ملايين يورو (5.70 مليون دولار) لبرنامج الأغذية العالمي في غزة.

وفي سياقٍ متصل، استشهد 15 فلسطينيا، بينهم 6 من منتظري المساعدات، بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة، تزامنا مع زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مركز مساعدات قرب رفح جنوبا.

وفي ظل استمرار حملة استهداف المجوّعين من منتظري المساعدات وسط قطاع غزة، أفاد مصدر بمستشفى شهداء الأقصى باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف مُسيرة إسرائيلية وسط مدينة دير البلح (وسط القطاع) فجر اليوم.

وذكر مجمع ناصر الطبي أن مواطنين اثنين استشهدا، وأصيب أكثر من 70 آخرين من منتظري المساعدات، بنيران الاحتلال قرب محور موراغ بخان يونس جنوبي القطاع.

وفي خان يونس أيضا، ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي لخيام نازحين في المواصي إلى 7 شهداء، طبقا لتأكيد مجمع ناصر الطبي.

كما توفي الشاب كرم الجمل نتيجة سوء التغذية والمجاعة في القطاع، وفق مصدر طبي بمستشفى العودة.

ونقل مراسل الجزيرة في غزة عن مصادر طبية أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم منطقة الجوازات التي تؤوي نازحين غربي مدينة غزة.

وكانت مصادر في مستشفيات غزة قد أفادت بأن 51 مواطنا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال أمس، بينهم 23 من طالبي المساعدات.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء في مدينة غزة بإصابة فلسطينيين، جراء إطلاق النار على طالبي المساعدات في محيط منطقة زيكيم (شمالي القطاع). ووصف أطباء في المستشفى حالة عدد من المصابين بالحرجة.