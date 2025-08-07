الجيش الأمريكي: نتوقع تعافي كل الجنود المصابين في إطلاق نار بقاعدة فورت ستيوارت

قال الجيش الأمريكي، اليوم الخميس “إن ثلاثة من أصل خمسة جنود أصيبوا بالرصاص في قاعدة فورت ستيوارت خرجوا من المستشفى وإنه يتوقع التعافي الكامل لكل المصابين”.

وأشاد الجيش بسرعة تصرف باقي الجنود لكبح المهاجم وعلاج المصابين.

وقال البرجيدير جنرال جون لوباس، قائد القاعدة العسكرية في فورت ستيوارت التي وقع فيها إطلاق النار أمس الأربعاء، إن جندية من المصابين “طريقها أطول قليلا للتعافي” لكن الأطباء يتوقعون تعافيها بالكامل أيضا.

وأصيب 5 جنود جراء إطلاق نار داخل قاعدة فورت ستيوارت العسكرية بولاية جورجيا الأميركية، الأربعاء، وفقا لما أعلنته قيادة القاعدة التي تضم نحو 20 ألف جندي.

وقالت قيادة القاعدة إنه تم اعتقال مطلق النار وإسعاف الجنود المصابين ونقلهم إلى المستشفى، لكنها لم تبين على الفور ملابسات الحادثة وقالت إن التحقيقات لا تزال جارية.

ونقلت شبكة “سي إن إن” ووكالة رويترز عن مصادر أمنية وحكومية أن مطلق النار جندي أيضا، دون أن تقدم تفاصيل إضافية.

وكانت القاعدة أعلنت في وقت سابق وقف حركة الدخول والخروج إثر حادث إطلاق نار بإحدى منشآتها.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في منشور على موقع إكس إن الرئيس دونالد ترامب أُبلغ بإطلاق النار مؤكدة أن البيت الأبيض “يراقب الوضع”.

بدوره، قال حاكم ولاية جورجيا براين كيمب إنه على تواصل وثيق مع أجهزة إنفاذ القانون بعد “مأساة اليوم” في فورت ستيوارت.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متكررة، بما في ذلك داخل القواعد العسكرية، وكان أبرزها في عام 2009 حين أطلق ضابط برتبة رائد النار على جنود داخل قاعدة فورت هود بولاية تكساس فقتل 13 منهم وأصاب أكثر من 30 آخرين.