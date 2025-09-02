الأربعاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 3 سبتمبر 2025 |
الجيش الأمريكي نفذ ضربة على سفينة مخدرات قادمة من فنزويلا

آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2025 12:03 صباحًا
البحرية الأمريكية

البحرية الأمريكية

قال مسؤولون أمريكيون اليوم الثلاثاء إن الجيش نفذ “ضربة مميتة” في جنوب منطقة البحر الكاريبي على سفينة مخدرات غادرت فنزويلا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض “لقد أطلقنا النار حرفيا خلال الدقائق القليلة الماضية على قارب يحمل كمية كبيرة من المخدرات”.

وأضاف “تتدفق كميات كبيرة من المخدرات إلى بلادنا منذ فترة طويلة. وخرجت هذه للتو من فنزويلا”. وذكر أن وزارة الدفاع (البنتاجون) ستقدم مزيدا من التفاصيل قريبا.

لم يُصدر الجيش الأمريكي بعد أي تعليق، ولم تتضح كيفية تنفيذ الضربة. ولم ترد وزارة الاتصالات الفنزويلية بعد على طلب للتعليق.

ونشرت الولايات المتحدة سفنا حربية في منطقة جنوب الكاريبي بهدف تنفيذ تعهد ترامب بتضييق الخناق على عصابات المخدرات.

وبدا أن هجوم اليوم هو أول عملية عسكرية من نوعها في المنطقة لهذا الغرض، وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن القارب المستهدف تديره جماعة لتهريب المخدرات تصنفها واشنطن منظمة إرهابية.

وأضاف روبيو “نفذ الجيش الأمريكي ضربة مميتة في جنوب البحر الكاريبي على سفينة مخدرات غادرت من فنزويلا وتديرها منظمة مصنفة على أنها إرهابية لتهريب المخدرات”.

    المصدر :
  • رويترز

