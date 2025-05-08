الجيش الأمريكي يبدأ في طرد الجنود المتحولين جنسيا في يونيو

أفادت مذكرة حصلت عليها رويترز بأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أصدر تعليمات داخلية للبنتاغون للبدء في طرد الجنود المتحولين جنسيا الذين لا يختارون المغادرة من تلقاء أنفسهم بحلول السادس من يونيو حزيران.

ولم ترد وزارد الدفاع على الفور على طلب التعليق.

وتوضح مذكرة هيجسيث كيف تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب التحرك بسرعة لإبعاد آلاف من الأفراد المتحولين جنسيا بعد أن مهد حكم المحكمة العليا يوم الثلاثاء الطريق أمام تطبيق حظر عليهم.

وفي المذكرة، قال هيجسيث إن الجنود المتحولين جنسيا في الخدمة الفعلية يمكنهم تحديد أنفسهم “للانفصال الطوعي” عن القوات المسلحة الأمريكية حتى السادس من يونيو حزيران. وكان لدى الجنود الموجودين في قوات الاحتياط مهلة حتى السابع من يوليو تموز.