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الجيش الأمريكي يدرس إرسال أسلحة إيرانية مصادرة إلى أوكرانيا

منذ 41 دقيقة
علم اميركا

علم اميركا

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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الثلاثاء أن الجيش الأمريكي يدرس إرسال آلاف الأسلحة التي جرى ضبطها وأكثر من مليون طلقة ذخيرة إلى أوكرانيا بعدما كانت في الأصل متجهة إلى مقاتلين مدعومين من إيران في اليمن.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يبحثون إرسال أكثر من 5000 بندقية هجومية إلى أوكرانيا و1.6 مليون طلقة من ذخائر الأسلحة الصغيرة وعدد قليل من الصواريخ المضادة للدبابات وأكثر من 7000 من الأدوات المفجرة التي جرى ضبطها في الأشهر القليلة الماضية قبالة الساحل اليمني من مهربين يشتبه بأنهم يعملون لصالح إيران بحسب التقرير.

    المصدر :
  • رويترز

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