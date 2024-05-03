الجيش الأمريكي يعلق الإنشاءات في رصيف غزة.. إليكم السبب!

قال الجيش الأمريكي (الجمعة 3-5-2024) إنه علق مؤقتا أعمال بناء الرصيف البحري لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة بسبب سوء الأحوال الجوية، وسيواصل بدلا من ذلك أعمال التجميع في ميناء أسدود الإسرائيلي.

وبعد الانتهاء من بنائه، سيكون الرصيف البحري قبالة ساحل غزة وسيلة لتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وذكر الجيش في بيان “الرياح العاتية والأمواج العالية المتوقعة في البحر تتسبب في ظروف غير آمنة للجنود العاملين على سطح الرصيف غير مكتمل البناء”.

وأضاف “الرصيف غير المكتمل والسفن العسكرية المشاركة في تشييده انتقلوا إلى أسدود حيث تستمر أعمال التجميع”.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أعلنت هذا الأسبوع أنه تم الانتهاء من تشييد 50 بالمئة من الرصيف.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية، إن الهجوم المتواصل الذي تشنه إسرائيل على غزة أسفر عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، في قصف حول القطاع إلى أرض قاحلة.

وتسعى إسرائيل إلى إظهار أنها لا تعرقل وصول المساعدات لغزة منذ أن أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيرا صارما لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن سياسة واشنطن قد تتغير في حال تقاعست إسرائيل عن اتخاذ إجراءات للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين وضمان سلامة موظفي الإغاثة.

ويقول مسؤولون أمريكيون ومنظمات إغاثة إنه تم إحراز بعض التقدم لكنه غير كاف وسط تحذيرات شديدة من مجاعة وشيكة بين سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

واندلعت الحرب عندما شن مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا لإحصائيات إسرائيلية.