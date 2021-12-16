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الجيش الأمريكي يعلن تلقي 98 بالمئة من أفراده لقاح كورونا

16 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 16 - ديسمبر - 2021 6:53 مساءً
الجيش الأميركي

الجيش الأميركي

اسوشيتد برس
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اعلن مسؤولون في الجيش الأمريكي أن 98 بالمئة من أفراد الجيش تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ويتزامن هذا الإعلان مع انتهاء المهلة التي كانت محددة لتلقي الجرعات الإلزامية في القوات الأمريكية هذا الأسبوع، بيد أن أكثر من 3800 جندي رفضوا تلقي اللقاح رفضا قاطعا، وقد تبدأ إجراءات تسريحهم من الجيش الشهر المقبل.
وحسب البيانات الصادرة عن الأجهزة العسكرية الأمريكية الأسبوع الماضي، فإن هناك أكثر من 4700 عسكري في سلاح الجو و3000 في سلاح مشاة البحرية و2700 في البحرية يطلبون استثناءات دينية من تلقي اللقاح، غير أن أيا من تلك الطلبات قد أقر حتى الآن.

وكان الموعد النهائي لتلقي الجرعات بالنسبة لعناصر القوات العاملة في الجيش الأمريكي الذي يضم أكثر من 478000 جندي في الخدمة الفعلية، أمس الأربعاء.

وسجل الجيش ثاني أعلى معدل للذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل بنسبة 97.9 بالمائة.

وتتصدر القوات البحرية بنسبة تجاوزت 98 بالمائة، في حين سجلت القوات الجوية نسبة تطعيم بلغت 97.5 بالمائة ومشاة البحرية 95 بالمائة.

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