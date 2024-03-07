الجيش الأمريكي يلقي أكثر من 38 ألف وجبة شمال غزة

نفذ الجيش الأمريكي ثالث عملية إنزال جوي للمساعدات على غزة (الخميس 7-3-2024)، والتي ألقى فيها بأكثر من 38 ألف وجبة وسط كارثة إنسانية تتكشف في القطاع الساحلي المزدحم.

وأدى الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي تدعمه الولايات المتحدة إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وإلى نقص حاد في الغذاء والماء والدواء.

وقال الجيش الأمريكي في بيان إن طائرات أمريكية وأردنية من طراز سي-130 أنزلت المساعدات في شمال غزة.

وقال مسؤولون أميركيون إن إنزال المساعدات جوا هو بديل مكلف وغير كاف مقارنة بالمساعدات المنقولة بالشاحنات، نظرا لضخامة الأزمة الإنسانية. وتضغط إدارة الرئيس جو بايدن في سبيل تعزيز دخول المساعدات برا وتستكشف خيار بحريا أيضا.