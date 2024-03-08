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الجيش الأمريكي ينفذ رابع عملية إسقاط مساعدات جوية على غزة

منذ 32 دقيقة
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أعلن مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي نفذ رابع عملية إسقاط جوي لمساعدات على قطاع غزة اليوم الجمعة، وذلك وسط تفاقم كارثة إنسانية في القطاع الساحلي المكتظ. بحسب تصريح لوكالة رويترز.

وأدى الهجوم الإسرائيلي على غزة، والمدعوم من الولايات المتحدة، إلى نزوح أغلب سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وأحدث نقصا حادا في الغذاء والماء والدواء.

ولم يقدم المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم نشر اسمه مزيدا من التفاصيل عن الإسقاط الجوي بما في ذلك موقعه أو عدد الوجبات المشمولة فيه.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس أن الجيش الأمريكي سينشئ ميناء مؤقتا خلال الأسابيع المقبلة على ساحل غزة المطل على البحر المتوسط لتمكين إيصال المساعدات بحرا.

وكان بايدن أول من أعلن حملة إسقاط المساعدات جوا الأسبوع الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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