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الجيش الأمريكي: 23 جنديا أمريكيا في سوريا أصيبوا بصدمات دماغية

منذ 36 دقيقة
الجيش الاميركي

الجيش الاميركي

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قالت القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجمعة إن 23 جنديا أمريكيا في سوريا أصيبوا بصدمات دماغية خلال هجومين في مارس \ذار نفذهما مسلحون مدعومون من إيران.

وقالت في بيان “رصدنا 11 حالة جديدة لصدمات دماغية خفيفة من هجمات 23 و24 مارس في شرق سوريا… 23 من أولئك الذين أصيبوا تم تشخيص حالاتهم على أنها صدمات دماغية خفيفة. تواصل فرقنا الطبية فحص وتقييم جنودنا لرصد أي مؤشرات على الإصابة بهذه الصدمات”.

أصيب 25 جنديا أمريكيا جراء ضربات وضربات مضادة في سوريا، والتي أسفرت أيضا عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة آخر.

وأشارت تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) إلى مقتل ثمانية مسلحين خلال ضربات جوية أمريكية انتقامية على منشأتين مرتبطتين بإيران في سوريا.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشخيص إصابة جنود أمريكيين في المنطقة بصدمات دماغية جراء الهجمات.

ففي 2020، تم تشخيص أكثر من 100 جندي أمريكي بإصابات دماغية ناجمة عن هجوم صاروخي شنته إيران على قاعدة في العراق.

    المصدر :
  • رويترز

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