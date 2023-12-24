الجيش الأوكراني: إسقاط 14 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد، أن روسيا أطلقت 15 طائرة مسيرة على أوكرانيا معظمها في جنوب البلاد خلال الليل وإن الدفاعات الجوية دمرت 14 طائرة منها.

وذكر سلاح الجو الأوكراني على منصة تيليجرام “نتيجة للمواجهة الجوية دمرت القوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية 14 (طائرة مسيرة من طراز) شاهد في مناطق ميكولايف وكيروفوهراد وزابوريجيا ودنيبرو وخميلنيتسكي”.

وأضاف أن الطائرات المسيرة أُطلقت من الساحل الشرقي لبحر آزوف في روسيا.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة التقرير. ولم يصدر تعليق على الفور من جانب موسكو.

ولم تذكر السلطات العسكرية والمدنية أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

في سياق متصل، قال مسؤولون إن موجات من القصف الروسي وهجمات الطائرات المسيرة استهدفت منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا (السبت 23-12-2023) مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة.

كما قصفت القوات الروسية محطة كهرباء قريبة من جبهة القتال في شرق أوكرانيا، مما أدى إلى إصابة خمسة عمال وانقطاع التيار الكهربائي عن بلدة كوراخوفو.

وكانت القوات الروسية انسحبت قبل عام من مواقعها على الضفة الغربية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون، لكنها تقصف باستمرار المناطق هناك من مواقع جديدة على الضفة الشرقية. وأنشأت القوات الأوكرانية رؤوس جسور على الضفة الشرقية للنهر.

يذكر أن الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي بدأ في 24 فبراير/شباط 2022، تسبب بمقتل وإصابة عشرات الآلاف ونزوح وتهجير الملايين داخل البلاد وخارجها، فيما تسيطر القوات الروسية على أجزاء واسعة من إقليم دونباس، الذي يضم دونيتسك ولوغانسك، جنوب شرق أوكرانيا، في وقت تشن فيه كييف هجمات منتظمة على مواقع وأهداف روسية.