الجيش الأوكراني: إسقاط 5 صواريخ و48 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

قال الجيش الأوكراني اليوم الجمعة 7 حزيران/يونيو 2024، إن القوات الجوية أسقطت خمسة صواريخ و48 من أصل 53 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم شنته الليلة الماضية على تسع مناطق.

وذكر حاكم منطقة كييف أن القوات الروسية هاجمت المنطقة بطائرات مسيرة وصواريخ من طراز كيه.إتش-101 وكيه.إتش-555، مما أدى إلى نشوب حريق في إحدى المنشآت الصناعية. وعملت خدمات الطوارئ صباح اليوم الجمعة على إخماد الحريق دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقال أوليه سينيهوبوف حاكم خاركيف إن الهجوم بالطائرات المسيرة تسبب في تدمير نوافذ في ثلاثة مبان سكنية على الأقل وإلحاق أضرار بمتجر ومكتب بريد وغيرها من البنى التحتية المحلية.

وأفاد حاكم دنيبروبتروفسك بأنه جرى تدمير ثلاث طائرات مسيرة فوق المنطقة.‭‭ ‬‬وقال حاكم كيروفوهراد إنه لم تقع أي أضرار في المنطقة جراء الهجوم بعد أن أبلغ الجيش عن إسقاط طائرة مسيرة.

وذكر أيضا حاكم خميلنيتسكي بعدم وقوع أضرار قائلا إن القوات الجوية أسقطت 11 هدفا فوق المنطقة.

وقال الجيش الأوكراني إنه تم إسقاط سبع طائرات مسيرة فوق منطقة أوديسا الجنوبية، وثلاثا أخرى في منطقة خيرسون وطائرتين أخريين في منطقة ميكولايف.

وقال ميكولا كوليسنيك نائب وزير الطاقة الأوكراني في تصريحات عبر التلفزيون الوطني إن الهجوم لم يلحق أضرارا بأي بنية تحتية للطاقة.

واستهدفت روسيا بشكل متزايد البنية التحتية الأوكرانية للطاقة هذا الربيع في هجمات كبيرة ألحقت أضرارا بقدرتها على توليد الكهرباء، مما تسبب في انقطاع التيار بشكل متكرر في شتى أنحاء البلاد.