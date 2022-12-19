الجيش الأوكراني: إسقاط 9 مسيّرات بعد انفجارات قوية هزت العاصمة كييف

أعلن الجيش الأوكراني إسقاط 9 مسيّرات أطلقتها القوات الروسية في أجواء العاصمة صباح اليوم الاثنين 19/12/2022 بعد انفجارات قوية هزت العاصمة كييف.

في التفاصيل، أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف إسقاط 9 طائرات مسيرة إيرانية الصنع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أثناء تحليقها في المجال الجوي لكييف، وذلك في أحدث هجوم تشنه روسيا على المنطقة.

كما أفاد شهود بسماع دوي عدة انفجارات في المدينة، وفي المنطقة المحيطة بالعاصمة.

وقالت الإدارة على تطبيق‭ ‬تليغرام، إن روسيا هاجمت العاصمة بعدد كبير من المسيّرات من طراز شاهد، في إشارة إلى المسيّرات الإيرانية الصنع.

وتشن روسيا منذ أكتوبر الفائت ضربات على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، تسببت بانقطاع الكهرباء والتدفئة عن ملايين الأشخاص.

أما كييف فتقول إن روسيا أطلقت مئات الطائرات المسيرة من طراز شاهد-136 على أهداف في أوكرانيا، داعية إلى فرض عقوبات دولية أكثر صرامة على إيران رداً على ذلك.