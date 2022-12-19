الأثنين 25 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 19 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الأوكراني: إسقاط 9 مسيّرات بعد انفجارات قوية هزت العاصمة كييف

منذ 5 دقائق
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

A A A
طباعة المقال

أعلن الجيش الأوكراني إسقاط 9 مسيّرات أطلقتها القوات الروسية في أجواء العاصمة صباح اليوم الاثنين 19/12/2022 بعد انفجارات قوية هزت العاصمة كييف.

في التفاصيل، أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف إسقاط 9 طائرات مسيرة إيرانية الصنع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أثناء تحليقها في المجال الجوي لكييف، وذلك في أحدث هجوم تشنه روسيا على المنطقة.

كما أفاد شهود بسماع دوي عدة انفجارات في المدينة، وفي المنطقة المحيطة بالعاصمة.

وقالت الإدارة على تطبيق‭ ‬تليغرام، إن روسيا هاجمت العاصمة بعدد كبير من المسيّرات من طراز شاهد، في إشارة إلى المسيّرات الإيرانية الصنع.

وتشن روسيا منذ أكتوبر الفائت ضربات على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، تسببت بانقطاع الكهرباء والتدفئة عن ملايين الأشخاص.
أما كييف فتقول إن روسيا أطلقت مئات الطائرات المسيرة من طراز شاهد-136 على أهداف في أوكرانيا، داعية إلى فرض عقوبات دولية أكثر صرامة على إيران رداً على ذلك.

    المزيد من أخبار العالم

    وزارة الخارجية الأمريكية
    واشنطن تحث تونس على توسيع نطاق المشاركة السياسية
    فولوديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    زيلينسكي: رسالتي للسلام سُمعت رغم رفض الفيفا بثها
    مجلس الشيوخ الأمريكي - أرشيفية
    إنتفاضة إيران
    مجلس الشيوخ الأميركي يدعو للرد على جرائم إيران

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كأس العالم قطر ٢٢
    نيمار يغرد بصورة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم
    ليونيل ميسي يرفع كأس العالم
    كأس العالم قطر ٢٢
    صور.. ميسي يرفع كأس العالم بـ"الزي الخليجي"
    دموع النجم كريستيانو رونالدو عقب الخسارة في المونديال
    كأس العالم قطر ٢٢
    "سانتوس فكّر في تحجيمه".. أسطورة مان يونايتد يتحدّث عن "دموع رونالدو"