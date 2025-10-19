الجيش الأوكراني: استهداف مصفاة نفط ومحطة لمعالجة الغاز في روسيا

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية الأحد إن الجيش استهدف مصفاة نفط في منطقة سامارا الروسية ومحطة لمعالجة الغاز في منطقة أورينبورج في هجمات خلال الليل.

وذكرت في بيان على تطبيق تيليغرام أن الهجمات تسببت في اندلاع حرائق في كلا الموقعين.

من زاوبة آخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن قواتها طردت القوات الأوكرانية من قريتي تشونيشيني في منطقة دونيتسك وبولتافكا في منطقة زابوريجيا.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية دمرت أيضا نظام إطلاق صواريخ من طراز هيمارس أمريكي الصنع في منطقة تشيرنيهيف الأوكرانية باستخدام صاروخ “إسكندر-إم”.

قتال مستمر بين الجيش الأوكراني والروسي

كما أعلنت الوزارة الجمعة أن قواتها سيطرت على ثلاث قرى أخرى في شرق أوكرانيا، إحداها في منطقة دنيبروبتروفسك، واثنتان في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية بالقرب من الحدود الروسية.

وأشار الجيش الأوكراني إلى اندلاع قتال حول اثنتين على الأقل من هذه القرى، لكنه لم يُقرّ بفقدان السيطرة على أي منها.

ووفقا للوزارة الروسية، سيطرت قوات موسكو على بريفيليا في منطقة دنيبروبتروفسك، حيث تمكنت قوات موسكو من وضع موطئ قدم لها في الأسابيع الأخيرة.

وأضافت الوزارة أن القوات سيطرت أيضا على قرية بيشان بالقرب من بلدة كوبيانسك شبه المدمرة، والتي تعتبرها روسيا هدفا في تقدمها غربا، وعلى قرية تيخي الواقعة على الحدود مع روسيا.

وتحقق روسيا تقدما بطيئا عبر شرق أوكرانيا، حيث تدور معظم المعارك في منطقة دونيتسك. وتحاول القوات الروسية أيضا الاستيلاء على مناطق في خاركيف وتقدمت نحو قرى جنوب شرق دنيبروبتروفسك.

وأفادت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في تقرير مسائي بأن بيشان كانت واحدة من عدة قرى حاولت القوات الروسية التقدم فيها.

وذكر التقرير أنه تم صد ست من أصل سبع هجمات في المنطقة.

وأوضح حاكم منطقة خاركيف، يوم الخميس، أن تيخي كانت واحدة من بين عدد من القرى التي شهدت 17 اشتباكا بالقرب من الحدود الروسية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الشهر إن القوات الروسية تحتفظ بزمام المبادرة على طول خط المواجهة، الذي قدّره القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية بأنه يمتد لأكثر من 1250 كيلومترا.

وأثار القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أوليكسندر سيرسكي، شكوكا جديدة حول التقييم الروسي أمس الجمعة، قائلا إن خطط موسكو للسيطرة على المراكز الرئيسية “لم تُنفّذ، وهي عرضة للمراجعة والتأجيل باستمرار”.

وكتب سيرسكي على صفحة هيئة الأركان العامة على فيسبوك “يمكننا القول إن الجنود الأوكرانيين أوقفوا حملة العدو الهجومية الربيعية والصيفية، ويواصلون نسف الخطط المستقبلية للكرملين”.