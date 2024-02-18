الجيش الأوكراني: الوضع مستقر في جبهة أفدييفكا

اعتبر المتحدث باسم الجيش الأوكراني أن الوضع مستقر في جبهة أفدييفكا بعد انسحاب قوات كييف.

وذكر دميترو ليخوفي المتحدث باسم الجيش الأوكراني اليوم الأحد أن الوضع استقر إلى حد ما على جبهة أفدييفكا بشرق أوكرانيا بعد انسحاب قوات كييف أمس السبت.

وقال في تصريحات بثها التلفزيون “أستطيع القول… إنه في اليوم التالي من مغادرة أفدييفكا نرى أن الوضع استقر إلى حد ما”.

وأضاف أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر في أثناء الانسحاب لكنها كانت قليلة بالنظر إلى الظروف.

وأعلنت روسيا السبت 17 فبراير/شباط 2024، السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا بعدما أعلنت كييف انسحاب قواتها من هذه المدينة الصناعية التي شكلت مركزا للمعارك منذ أشهر.

فقد قالت وزارة الدفاع الروسية إن الوزير سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين السبت في الكرملين السيطرة على هذه المدينة التي كانت “موقعا دفاعيا قويا للقوات المسلحة الأوكرانية”.

من جانبه هنأ الرئيس الروسي جيشه بالسيطرة على أفدييفكا واعتبر ما حصل “نصرا مهما”.

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن أمس السبت، انسحابه من مدينة أفدييفكا الشرقية في ضربة وانتكاسة موجعة.

جاء قرار الانسحاب بعد فشل الهجوم المضاد الذي شنته كييف الصيف الماضي، حيث انسحبت القوات الأوكرانية من آخر معاقلها قرب مدينة دونيتسك شرقي البلاد.

يذكر أن هذا الانسحاب من أفدييفكا أتى في وقت يجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جولة أوروبية، حيث وقع أول أمس الجمعة اتفاقات أمنية ثنائية في برلين ثم في باريس للحصول على مساعدات طويلة الأجل من البلدين، مع تعهدات بتقديم دعم عسكري بحوالي عشرة مليارات دولار خلال العام 2024.