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الجيش الأوكراني: دمرنا 16 طائرة مسيرة من أصل 18 أطلقتها روسيا

منذ 33 دقيقة
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

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دمر الجيش الأوكراني 16 طائرة مسيرة من أصل 18 أطلقتها روسيا.

وقال الجيش الأوكراني اليوم الأحد إنه دمر 16 من أصل 18 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

وذكرت القوات الجوية عبر تطبيق تيليغرام أن طائرات مسيرة إيرانية الصنع أُسقطت فوق ثماني مناطق في وسط وغرب وجنوب أوكرانيا، بما في ذلك منطقة العاصمة.

وفي سياق متصل، تعهد زعماء مجموعة السبع، يوم أمس السبت 24 فبراير/شباط 2024، بدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا مهما استغرق الأمر، وقالوا إنهم سيبحثون عن سبل لحمل موسكو على دفع ثمن الأضرار الناجمة عن غزوها لأوكرانيا.

وعقد زعماء مجموعة السبع مؤتمرا عبر الفيديو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الذكرى الثانية للغزو الروسي، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف ودمر مساحات واسعة من الأراضي وألحق ضررا بالغا بالاقتصاد.

وقال زعماء المجموعة في بيان “مع دخول أوكرانيا العام الثالث من هذه الحرب الطاحنة، يمكن لحكومتها وشعبها الاعتماد على دعم مجموعة السبع مهما استغرق الأمر”.

    المصدر :
  • رويترز

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