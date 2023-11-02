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الجيش الأوكراني: روسيا تستعد لشن هجمات جديدة على مدينة أفدييفكا المحاصرة

منذ 32 دقيقة
الجيش الاوكراني

الجيش الاوكراني

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قال الجيش الأوكراني الخميس إن القوات الروسية تحاول إعادة تنظيم صفوفها وتعويض خسائرها قرب مدينة أفدييفكا بشرق أوكرانيا قبل محاولة الضغط بشن هجمات جديدة في مسعى لتطويق المدينة المحاصرة.

وقال أولكسندر شتوبون المتحدث باسم قيادة تافريا العسكرية الأوكرانية “يواصل العدو محاولته تطويق أفدييفكا لكنه ليس بكامل نشاطه في الوقت الحالي إذ أنه يحاول إعادة تنظيم صفوفه وتعويض الخسائر التي تكبدها بهدف شن مزيد من الهجمات”.

وبحسب السلطات المحلية والعسكرية في أوكرانيا، أحيت روسيا جهودها في منتصف أكتوبر\تشرين الأول لتطويق المدينة المحاصرة في مسعى لإغراق مواقع الجيش الأوكراني بوابل مستمر من نيران المدفعية وموجات من القوات والمركبات القتالية.

    المصدر :
  • رويترز

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