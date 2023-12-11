الجيش الأوكراني: روسيا تشن هجمات جديدة في شرق البلاد

آثار القصف الروسي على أوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الاثنين، أن القوات الروسية شنت هجوما كبيرا جديدا على مدينة أفدييفكا في إطار سعيها لضمان السيطرة على منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

وتعد أفدييفكا حصنا أوكرانيا رئيسيا شمال غرب مدينة دونيتسك التي تحتلها روسيا في منطقة دونباس.

وقال أولكسندر ستوبون المتحدث باسم الجيش للتلفزيون الأوكراني “شن العدو أمس هجوما واسع النطاق مدعوما بمركبات مدرعة في اتجاهي أفدييفكا ومارينكا”.

ولم يصدر تعليق فوري من روسيا بشأن القتال في المنطقة.

وقال ستوبون إن الوضع في الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا شهد تغيرا طفيفا خلال الأسابيع القليلة الماضية لكن القتال كان عنيفا.

وأشار إلى تسجيل 610 هجمات بالمدفعية بالقرب من أفدييفكا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية فقط.

وتسعى روسيا لتطويق مدينة أفدييفكا الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها حاليا حوالى 1500 شخص فقط بعدما كان قرابة 32 ألف نسمة قبل الحرب.

وقال ستوبون “المعارك الشرسة مستمرة. مقاتلونا متمسكون بالدفاعات بقوة”.