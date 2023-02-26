الجيش الأوكراني: روسيا شنت هجمات فاشلة بالقرب من قرية ياهيدني

قال الجيش الأوكراني الأحد إن روسيا شنت هجمات فاشلة بالقرب من قرية ياهيدني خلال اليوم المنصرم، وذلك بعدما قالت مجموعة فاغنر للمرتزقة إنها استولت على القرية الواقعة في شرق أوكرانيا بالقرب من منطقة يحتدم فيها القتال.

وقالت الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تحديث صباحي إن روسيا ما زالت تركز هجومها على طول الخطوط الأمامية بمدينة باخموت بأسرها حيث تقع قرية ياهيدني.

ويشهد القتال المستمر منذ شهور للسيطرة على باخموت، التي تناقص عدد سكانها من 70 ألفا إلى خمسة آلاف، بعضا من أكثر المعارك استنزافا في الغزو المستمر منذ عام.

وذكر قائد مجموعة فاغنر الروسية يفجيني بريجوزين أمس السبت 26\2\2023 أن قواته استولت على ياهيدني، وقال يوم الجمعة 25\2\2023 إنها استولت أيضا على برخيفكا وهي قرية مجاورة لياهيدني على مشارف مدينة باخموت.

لكن النشرة الأوكرانية قالت إن الهجمات لا تزال مستمرة مشيرة إلى “هجمات فاشلة” بالقرب من ستة مواقع من بينها ياهيدني وبرخيفكا في إقليم دونيتسك.

وقالت النشرة الأوكرانية اليوم الأحد 26\2\2023 إن القوات الروسية قصفت 22 موقعا على طول هذا الجزء من الخطوط الأمامية في دونيتسك فيما أحبطت أوكرانيا 71 هجوما في الإقليم وأماكن أخرى على الخطوط الأمامية.

وأحرزت روسيا تقدما في سبيل محاصرة باخموت لكنها فشلت في السيطرة عليها في الوقت المناسب حتى تمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتصارا يمكنه الإعلان عنه في ذكرى بدء غزو أوكرانيا يوم الجمعة 25\2\2023.