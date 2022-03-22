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الجيش الأوكراني شنّ هجمات مضادة على القوات الروسية في ميكولايف

22 - مارس - 2022
آخر تحديث: 22 - مارس - 2022 5:17 مساءً
نعناصر من الجيش الأوكراني

عناصر من الجيش الأوكراني

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قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، إن الجيش الأوكراني استعاد السيطرة على مناطق في جنوب البلاد بعد أيام من سيطرة القوات الروسية عليها.

وأكد كيربي لقناة “سي إن إن” أن الجيش الأوكراني تقدم بشكل كبير في ميكولايف، وهي مدينة رئيسية في جنوب أوكرانيا، بعد أن شن هجمات مضادة على القوات الروسية.

واتهمت كتيبة آزوف التابعة للحرس الوطني الأوكراني القوات الروسية بإطلاق النيران بشكل عشوائي وإسقاط القنابل على البنية التحتية للمدينة، وفق تعبيرها.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، رفضت أوكرانيا إنذارا أخيرا وجهته لها روسيا من أجل تسليم مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب شرقي البلاد.

في المقابل، قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إن القوات التابعة له التي تقاتل في مدينة ماريوبول تتقدم بنجاح، مضيفا أن السيطرة على المدينة باتت قريبة. وذكر أن عضو مجلس الدوما الروسي عن جمهورية الشيشان آدم ديليمخانوف يقود هذه القوات.

بينما قال انفصاليو دونيتسك إنهم سيطروا على 99 بلدة في منطقة دونيتسك، مؤكدين أن القصف الأوكراني على أحياء في شمال وغرب المدينة تسبب في انقطاع الكهرباء عن 30 ألف شخص.

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