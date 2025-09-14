الجيش الأوكراني: عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس ارتفع إلى نحو 1.1 مليون منذ بداية الحرب

أفراد من اللواء 44 المدفعي المستقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية يطلقون قذيفة من مدفع هاوتزر ذاتي الحركة من طراز 2S22 Bohdana باتجاه القوات الروسية بالقرب من خط الجبهة، في منطقة زابوريجيا، أوكرانيا، 20 أغسطس 2025. رويترز

أعلنت أوكرانيا أن عدد القتلى الروس منذ بداية الحرب اقترب من مليون و100 ألف قتيل، في حين أكدت روسيا أنها أسقطت عشرات المسيرات الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، إن عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس ارتفع منذ بداية الحرب في 24 فبراير/شباط 2022، إلى نحو مليون و94 ألفا و610 أفراد، من بينهم 880 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، فقد دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11 ألفا و184 دبابة، منها 3 دبابات أمس السبت، و23 ألفا و267 مركبة قتالية مدرعة، و32 ألفا و749 نظام مدفعية، و1487 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1217 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 422 طائرة حربية، و341 مروحية، و59 ألفا و86 طائرة مسيرة، و3718 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و61 ألفا و614 من المركبات وخزانات الوقود، و3964 من وحدات المعدات الخاصة.

ولم يصدر تعليق روسي بعد على هذه البيانات التي يتعذر التحقق منها من مصدر مستقل.

إسقاط مسيرات

كما قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 52 مسيرة روسية من بين 58 استهدفت مناطق في البلاد الليلة الماضية.

وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية أسقط 5 مسيرات أوكرانية صباح اليوم، في حين نقلت عنها وكالة تاس أن 80 مسيرة أوكرانية تم إسقاطها فوق مناطق عدة في البلاد الليلة الماضية.

وقد نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات أسقطت 361 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي السياق قال ألكسندر دروزدنكو، حاكم منطقة لينينغراد -اليوم الأحد- إنه تم إخماد حريق في مصفاة نفط كيريشي في شمال غرب روسيا، وهي واحدة من أكبر مصافي النفط في البلاد، نشب بسبب حطام طائرة مسيرة جرى إسقاطها، مؤكدا أن الحادث لم يسفر عن إصابات.