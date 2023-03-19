الجيش الأوكراني: قادرون على وقف تقدّم الروس في ‏باخموت

أشار الجيش الأوكراني إلى أن القوات ‏الأوكرانية خارج مدينة باخموت بشرق البلاد ما زالت ‏قادرة على وقف تقدم الوحدات الروسية بما يسمح بتسليم ‏الذخيرة والأغذية والمعدات والأدوية للقوات التي تدافع ‏عن المدينة.‏

وفي أحدث مزاعمها تكبيد الروس خسائر فادحة، قالت ‏كييف إن قواتها قتلت 193 روسيا وأصابت 199 آخرين ‏خلال القتال يوم الجمعة.‏

جعلت روسيا من الاستيلاء على باخموت أولوية في ‏استراتيجيتها للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية ‏بشرق أوكرانيا. وتعرضت المدينة لدمار كبير بسبب ‏القتال الدائر منذ شهور، إذ تشن روسيا هجمات متكررة.‏

وقال المتحدث باسم الجيش سيرهي شيريفاتي لقناة ‏‏”آي.سي.تي.في” التلفزيونية “قادرون على إيصال ‏الذخائر والمواد الغذائية والعتاد والأدوية الضرورية إلى ‏باخموت. بإمكاننا أيضا إخراج جرحانا من المدينة”.‏