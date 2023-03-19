الأحد 27 شعبان 1444 ﻫ - 19 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الأوكراني: قادرون على وقف تقدّم الروس في ‏باخموت

منذ 15 دقيقة
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

A A A
طباعة المقال

أشار الجيش الأوكراني إلى أن القوات ‏الأوكرانية خارج مدينة باخموت بشرق البلاد ما زالت ‏قادرة على وقف تقدم الوحدات الروسية بما يسمح بتسليم ‏الذخيرة والأغذية والمعدات والأدوية للقوات التي تدافع ‏عن المدينة.‏

وفي أحدث مزاعمها تكبيد الروس خسائر فادحة، قالت ‏كييف إن قواتها قتلت 193 روسيا وأصابت 199 آخرين ‏خلال القتال يوم الجمعة.‏

جعلت روسيا من الاستيلاء على باخموت أولوية في ‏استراتيجيتها للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية ‏بشرق أوكرانيا. وتعرضت المدينة لدمار كبير بسبب ‏القتال الدائر منذ شهور، إذ تشن روسيا هجمات متكررة.‏

وقال المتحدث باسم الجيش سيرهي شيريفاتي لقناة ‏‏”آي.سي.تي.في” التلفزيونية “قادرون على إيصال ‏الذخائر والمواد الغذائية والعتاد والأدوية الضرورية إلى ‏باخموت. بإمكاننا أيضا إخراج جرحانا من المدينة”.‏

    المزيد من أخبار العالم

    كوريا الشمالية تواصل تجاربها الصاروخية
    كوريا الشمالية تُطلق صاروخاً بالستياً ‏
    الخارجية المصرية
    مصر تستضيف اجتماعاً لدعم التهدئة بين الفلسطينيين ‏والإسرائيليين
    علم فرنسا
    الخارجية الفرنسية: إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين أمر "بالغ الأهمية" ‏

    الأكثر قراءة

    هزة أرضية
    هزة جديدة تضرب لبنان
    قبيل الانهيار الصخري
    فيديو مروع.. أصرّت على تصوير انهيار صخري حتى وقعت الكارثة!
    بلدة برمانا
    توتر في برمانا بعد خطف معلمة ورميها قرب الأوزاعي.. إليكم التفاصيل