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الجيش الأوكراني: قواتنا تتقدم جنوباً وتسيطر على أراض‭" ‬لم يتم الكشف عنها"

منذ ساعة واحدة
جنود من الجيش الأوكراني

جنود من الجيش الأوكراني (رويترز)

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قال مسؤولون عسكريون أوكرانيون (السبت 12-8-2023) إن قوات كييف أحرزت تقدما في الجنوب وسيطرت على أراض‭ ‬لم يتم الكشف عنها كما أعلنت عن تحقيق بعض النجاحات قرب قرية روبوتين الرئيسية.

وقال الجنرال أولكسندر تارنافسكي قائد القوات الأوكرانية في الجنوب على تيليغرام “هناك مناطق تم تحريرها وقوات الدفاع تواصل عملها”.

ولم يحدد المكان أو الزمان الذي تم فيه إحراز التقدم.

وعلى صعيد منفصل، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إنها حققت “نجاحا جزئيا في روبوتين بمنطقة زابوريجيا”. ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور من صحة التقرير.

وذكرت هيئة الأركان أن أطفالا سقطوا بين القتلى والجرحى المدنيين بعد يوم أطلقت روسيا خلاله ستة صواريخ و32 رشقة من أنظمة إطلاق الصواريخ وشنت 36 غارة جوية على مناطق مأهولة بالسكان ومواقع للقوات الأوكرانية.

وأشارت إلى اندلاع 33 اشتباكا قتاليا، قائلة إن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل عملية هجومية نحو ميليتوبول وبيرديانسك.

    المصدر :
  • رويترز

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