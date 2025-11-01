الجيش الأوكراني: لا يزال الوضع صعب في بوكروفسك

قال الجيش الأوكراني السبت إنه حسَّن مواقعه في بعض أحياء مدينة بوكروفسك المحاصرة التي تسللت إليها القوات الروسية.

وقال الفيلق السابع للرد السريع على فيسبوك إن كييف تزيد عدد قواتها الهجومية في المنطقة، مضيفا أن الوضع لا يزال “صعبا ومتغيرا”.

وذكر أن القوات الأوكرانية تعمل أيضا على قطع الطرق اللوجستية العسكرية التي تستخدمها موسكو.

من زاوية آخرى، نقلت وكالة تاس الحكومية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية القول إن الجنود الأوكرانيين الذين تحاصرهم القوات الروسية في مدينة بوكروفسك في شرق أوكرانيا بدأوا في الاستسلام.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقرير المتعلق بساحة المعركة.

هذا وفي وقت سابق من اليوم السبت 1\11\2025، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها أحبطت محاولة للقوات الخاصة الأوكرانية لنقل مجموعة من الجنود بمروحية إلى مدينة بوكروفسك الواقعة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة أن المروحية كانت تقل 11 جندياً أوكرانياً، مؤكدة مقتلهم جميعاً خلال العملية.

وكان مصدران عسكريان أوكرانيان قد أشارا، أمس الجمعة، إلى أن كييف نفذت إنزالاً لوحدات خاصة في بعض مناطق بوكروفسك، في حين أعلنت موسكو أن قواتها تمكنت من تطويق تلك الوحدات في المدينة.