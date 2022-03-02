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الجيش الأوكراني يدعو أمهات الجنود الروس الأسرى للقدوم لاصطحابهم

2 - مارس - 2022
آخر تحديث: 2 - مارس - 2022 5:58 مساءً
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

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وجه الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، دعوة إلى أمهات الجنود الروس الذين أُسروا في المعارك إلى القدوم إلى كييف لتسلم أبنائهن، وذلك في محاولة على ما يبدو لإحراج موسكو.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن قرارا اتخذ بتسليم الجنود الروس الأسرى لأمهاتهم إذا جئن لتسلمهم في أوكرانيا، في كييف.

بعد أسبوع على الغزو، تقول كييف إنها أسرت عشرات العسكريين الروس.. وتنتشر على المواقع الالكترونية تسجيلات مصورة بالهاتف يظهر فيها شبان بزي عسكري يبدو عليهم الارتباك ومن دون سلاح.

وسعت كييف لتقويض الدعم الشعبي الروسي للغزو بفتح خط ساخن للأهالي الروس لمعرفة مصير أبنائهم وما إذا كانوا قتلوا أو أُسروا.

ونشرت وزارة الدفاع أرقام هواتف وعنوان بريد الكتروني، لتوفير معلومات بشأن روس أسرى، فيما دعيت الأمهات للقدوم إلى كييف لتسلم أبنائهن المفقودين.

وجاء في بيان الوزارة: “سيتم استقبالك وأخذك إلى كييف حيث سيعاد ابنك لك”.

وأضاف: “بعكس فاشيي بوتين، نحن الأوكرانيون لا نشن حربا على الأمهات وأبنائهن الأسرى

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