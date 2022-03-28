الجيش الأوكراني يستعيد بلدة قرب كييف

قال أولكسندر ماركوشين، رئيس بلدية إربين الواقعة قرب كييف، الإثنين، إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة الكاملة على البلدة.

وتعد بلدة إربين، واحدة من نقاط القتال الرئيسية مع القوات الروسية بالقرب من العاصمة الأوكرانية، وفق وكالة رويترز.

وأضاف ماركوشين في مقطع مصور عبر تطبيق تليجرام، قائلا: “لدينا نبأ سار اليوم. حُرًرت إربين”.

وأضاف: “نتفهم أنه سيكون هناك المزيد من الهجمات على بلدتنا وسندافع عنها بشجاعة”.

ولم يتسن لـ”رويترز” التحقق من صحة هذه المعلومة.

ودخلت الحرب في أوكرانيا، يومها الـ٣٣، اليوم الإثنين، وسط قتال بين القوات الروسية والأوكرانية في عدة مناطق في شرق وجنوب البلاد.

ومنذ بداية الحرب، يتحدث كل طرف عن خسائر ضخمة في الطرف الآخر، والسيطرة على مدن أو استردادها، دون أن يكون هناك إمكانية للتحقق من الموقف على الأرض بسبب الظروف الأمنية.

ووضعت موسكو شروطا لانعقاد قمة بين الرئيسين الروسي والأوكراني، في وقت تتحضر إسطنبول لجولة جديدة من المفاوضات بين هذين البلدين، بينما أعلنت كييف حصيلة كبيرة لقتلى الجيش الروسي منذ بداية الحرب.

ومن جانبه حذّر رئيس بلدية ماريوبول المحاصرة (جنوبي أوكرانيا) من وقوع أزمة إنسانية وشيكة بهذه المدينة الساحلية، بينما ذكرت هيئة الأركان العامة أنها تعمل “بشكل فعال” على وقف تقدم القوات الروسية “باتجاه كل من منطقتي زاباروجيا وجوليبول” (جنوب شرق).